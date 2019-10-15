Налоговики объяснили, как будут проверять жалобы покупателей на предпринимателей

Покупателю невыгодно жаловаться на магазин ради собственной выгоды. Фото: Depositphotos

В законопроектах, призванных бороться с теневым бизнесом в Украине, не предусмотрено наказание для потребителей, которые предоставляют ложную информацию о нарушениях предпринимателей, рассказали Gazeta.ua в Государственной налоговой службе.

Правда потребителю невыгодно жаловаться на магазин ради собственной выгоды.

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"Через электронный кабинет будут проверять не только предпринимателя, который выдал фискальный чек, но и клиента и достоверность документов, которые он предоставил. Любая компенсация возможна только после завершения проверки", - отметили в налоговой службе.

Добавили, что покупатели уже сегодня письмом могут жаловаться на предпринимателя, который предоставил нефискальный чек. Однако контролирующим органам сложно идентифицировать такого заявителя и оценить обоснованность его жалобы.

Верховная Рада в целом приняла законопроекты №1053-1 и 1073. Так, с 1 октября 2020 года начнет действовать норма "кэшбек". Покупатели смогут пожаловаться на продавцов, если им не выдали или предоставили поддельный фискальный чек. Если после проверки этот факт подтвердят, то предпринимателям придется вернуть 100% стоимости товара, а также заплатить штраф.