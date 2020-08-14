Налоговая собирается туже затянуть пояса украинцев - экономист

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 369
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 1899
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 1269
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 486
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1305
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 846
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2349
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1458
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18855
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Фото
Все фото
4
0
6
7
8
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Видео
Все видео
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1548
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 846
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1737
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 747
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2349
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
14 августа 2020
Просмотров: 36
Слова набули нових значень
Звичайно, з людьми таке теж нерідко буває. Всілякі перевтілення й нецільові використання. Коли, приміром, чувачок, який має непересічний талант, щоби ...
пятница, 14 августа 2020 17:07

Налоговая собирается туже затянуть пояса украинцев - экономист

  Комментировать
Налоговая собирается туже затянуть пояса украинцев - экономист
Экономист Алексей Кущ: "Главный налоговик страны собирается плотнее затянуть налоговую петлю на шеях украинцев"

Главный налоговик страны Алексей Любченко в интервью рассказал, что в стране – много денег, особенно у малого бизнеса и мелких фермеров, где можно изъять десятки миллиардов гривен новых налогов. Речь идет об ужесточении налогового давления в стране.

Об этом в своей колонке на странице издания "Цензор" пишет экономист Алексей Кущ.

"Тема богатства украинцев в представлении чиновников в общем-то не нова. Я слышал подобные высказывания и в окружении Кучмы, и Ющенко, и Януковича и, конечно, Порошенко. Не изменился вектор и сейчас. Это не олигархи богатые, а селяне, обрабатывающие до 10 га земли. Попахивает новой продразверсткой. Хорошая тема – загнать в налоговые долги мелких фермеров и семейные хозяйства накануне открытия рынка земли", - отметил Алексей Кущ.

Экономист рассказал, что "дебютные" идеи налоговиков: ужесточение применения РРО для малого бизнеса, применение механизма КИК – для среднего. Но основной акцент будет делаться на обложении НДС единоличных фермерских хозяйств: по мнению фискалов, там сокрыто 150-200 млрд. грн. и государство планирует изъять шестую часть этих доходов.

"Как "опции", рассматривают возможное повышение налогообложения доходов физлиц, более жесткий налоговый контроль за сдачей недвижимости в аренду, налогообложение торговли на интернет-площадках", - пишет Алексей Кущ.

И добавляет: "Перенос акцента налогообложения с труда на капитал и активы (богатство) – это даже не модный тренд, а инстинкт выживания национальных экономик. Тогда почему в Украине продолжают действовать с точностью до наоборот?".

Напомним, в интервью Левому берегу глава налоговой Алексей Любченко также заявил, что понятие скрутки в Украине перестало существовать на 99%.

112.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Налоговая собирается туже затянуть пояса украинцев - экономист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
августа

В Польше началась политическая забастовка

Россия вмешалась в военный конфликт

Кличко вызвал на бой Маскаева

Польша и Литва заключили союз

Против толпы использовали снайперов, бульдозеры и бронетехнику

Украинский "царь небес" завоевал первое золото на чемпионате мира

"Ради приличия не вешайте меня слишком высоко" - дочь отравила отца из-за любовника

Самое читаемое
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
11
 Просмотров: 27172
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
5
 Просмотров: 10890
В Беларуси приземлился спецборт ВКС России
В Беларуси приземлился спецборт ВКС России
2
 Просмотров: 9270
Гибель отца с сыновьями по пути из моря: появились новые подробности аварии
Гибель отца с сыновьями по пути из моря: появились новые подробности аварии
3
 Просмотров: 9243
&quot;Встреть сепара&quot; - облили зеленкой и отдали СБУ крымского приспособленца
"Встреть сепара" - облили зеленкой и отдали СБУ крымского приспособленца Просмотров: 7353
Экономика
ВВП значительно сократился: цифры
ВВП значительно сократился: цифры Просмотров: 9
Пенсии и социальные выплаты хотят рассчитывать по-новому
Пенсии и социальные выплаты хотят рассчитывать по-новому Просмотров: 774
Невыполнение членом набсовета УЗ своих прямых обязанностей должно вести к его увольнению - политолог
Невыполнение членом набсовета УЗ своих прямых обязанностей должно вести к его увольнению - политолог Просмотров: 72
Украинские публичные закупки признали самыми прозрачными в мире
Украинские публичные закупки признали самыми прозрачными в мире Просмотров: 108
Будет ли доллар по 30: ответ министра финансов
Будет ли доллар по 30: ответ министра финансов Просмотров: 594
Больше всего комментируют
3
"Стыдно его носить" - народный артист РФ и Украины отказался от ордена Лукашенко
3
Протесты в Беларуси: более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране
3
Зеленский просит парламент собраться ради минималки
2
"Всю эту ОПЗЖшную х*ету упаковать вместе с медиабл*дями" - Скрыпин говорит о законе о коллаборационистах
1
Андрей Пальчевский переехал в однокомнатную квартиру
Голосов: 25066
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua