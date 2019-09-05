Налоги "под новогоднюю елку": парламент будет принимать системные налоговые без "лишних" дискуссий

Президент Украины Владимир Зеленский определил как неотложные законопроекты о внесении изменений в налоговое законодательство. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский определил неотложными законопроекты о внесении изменений в налоговое законодательство, которые внес на рассмотрение Верховной Рады Украины Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Речь идет о законопроектах № 1209 и 1210, которые предусматривают внесение системных изменений в налоговое законодательство, предусматривающие корректировку объектов налогообложения, ставок налогов, усиление полномочий контролирующих органов, повышение штрафных санкций для налогоплательщиков, инвесторов и субъектов внешнеэкономической деятельности. Изменения предполагается ввести в действие уже с 1 января следующего года. Объем законодательных материалов, который следует обработать превышает 500 страниц. Законопроекты были зарегистрированы 30 августа, но их тексты стали доступными на сайте ВРУ только вчера вечером.

Представители бизнес-сообщества и ассоциации инвесторов возмущены продолжением практики предыдущих правительств по внедрению налоговых изменений по принципу "сегодня на сегодня" вопреки принципу налоговой стабильности, который закреплен Налоговым кодексом.

Напомним, что 30 августа, премьер-министр Андрей Гончарук в ходе своей встречи с прессой заявил, что готовить налоговую реформу планируется весной 2020 года, а вступит в силу она с 1 января 2021 года. "Это порочная практика и, как правило, ее быть не должно, когда во втором полугодии ты усложняешь налоговый режим. То есть упростить теоретически ты можешь, но усложнять - точно нет", - заявил господин Гончарук. Даниил Гетманцев, который является доктором юридических наук и членом Европейской ассоциации налоговых профессоров, до своего избрания в парламент от партии "Слуга народа" неоднократно подчеркивал недопустимость пренебрежения принципом стабильности. "Принцип стабильности налогового законодательства в отечественных реалиях является, скорее, закрепленной в законе мечтой налогоплательщиков, чем реально действующей правовой нормой. Автор этих строк не помнит ни одного бюджетного периода, в котором бы этот принцип не нарушался. Из года в год нарушения становятся все более грубыми, полностью нивелируя принцип определенности налогового закона, и лишают налогоплательщиков возможностей налогового планирования", - отмечал Гетьманцев в своих работах.