Налоги для программистов не вырастут: подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1476
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1557
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1080
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10566
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 972
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1071
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5508
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1899
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1098
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1107
Фото
Все фото
7
9
5
16
13
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1476
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1035
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1107
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4032
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 9
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
понедельник, 18 ноября 2019 15:51

Налоги для программистов не вырастут: подробности

  Комментировать
Налоги для программистов не вырастут: подробности
IT-сфера в Украине показывает стремительный рост. Фото: yuzhanina.in.ua

Налоги для ФЛП в IT повышать не будут.

"Повышение налогов для IT-ФОПов с января 2020-го не предвидится. Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить рост индустрии, а не давить ее налогами", - заявила депутат от партии "Голос" Кира Рудик, пишет ain.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги народа" пообещали ФОПам лучшие условия: подробности

По ее словам, IT-сфера - одна из крупнейших в экономике Украины. Показывает стремительный рост.

"Инициатива о повышении налогов была преждевременной", - признала депутат.

4 сентября представители Кабмина на закрытой встрече предложили вывести ФЛП в IT в отдельную группу с повышенной налоговой нагрузкой. 13 ноября на сайте президента появилась петиция об отмене отдельной группы для ФЛП в IT. Правда она не собрала необходимого количества голосов. В то же время 80% IT-специалистов высказались против новой группы налогообложения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Налоги для программистов не вырастут: подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
ноября

Алексей Михайличенко проиграл главный поединок жизни

Лидеру националистов дали пожизненное

Выдали постановление, которое ограничит жизни крестьян

Чиновникам приказали перейти на русский язык

Христианскую церковь построили на месте могилы апостола

Самое читаемое
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 115525
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 27297
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
11
 Просмотров: 16317
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 14931
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 13734
Экономика
Овощи борщевого набора подешевели впервые за 4 года
Овощи борщевого набора подешевели впервые за 4 года Просмотров: 81
"Слуги народа" придумали нулевой налог
"Слуги народа" придумали нулевой налог Просмотров: 594
Россия готова на транзит газа Украиной 2020-го. Но есть но
Россия готова на транзит газа Украиной 2020-го. Но есть но Просмотров: 981
Когда в Украине подорожают новые автомобили
Когда в Украине подорожают новые автомобили Просмотров: 504
Аналитик объяснил, чего ждать от доллара до конца недели
Аналитик объяснил, чего ждать от доллара до конца недели Просмотров: 936
Больше всего комментируют
7
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
5
Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык
3
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
2
Стало известно, что случилось с головой Укрэксимбанка Гриценко
Голосов: 22385
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua