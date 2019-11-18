Налоги для программистов не вырастут: подробности

IT-сфера в Украине показывает стремительный рост. Фото: yuzhanina.in.ua

Налоги для ФЛП в IT повышать не будут.

"Повышение налогов для IT-ФОПов с января 2020-го не предвидится. Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить рост индустрии, а не давить ее налогами", - заявила депутат от партии "Голос" Кира Рудик, пишет ain.ua.

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По ее словам, IT-сфера - одна из крупнейших в экономике Украины. Показывает стремительный рост.

"Инициатива о повышении налогов была преждевременной", - признала депутат.

4 сентября представители Кабмина на закрытой встрече предложили вывести ФЛП в IT в отдельную группу с повышенной налоговой нагрузкой. 13 ноября на сайте президента появилась петиция об отмене отдельной группы для ФЛП в IT. Правда она не собрала необходимого количества голосов. В то же время 80% IT-специалистов высказались против новой группы налогообложения.