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понедельник, 07 сентября 2020 12:06

Наличных стало больше: украинцы боятся потерять свои деньги

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Наличных стало больше: украинцы боятся потерять свои деньги
Если не будет угроз для экономики, темпы роста количества наличных будут сокращаться. Фото: pixabay.com

На 1 сентября в обращении и кассах банков насчитывали 508,6 млрд грн наличности, свидетельствуют данные Нацбанка.

Наличных денег в обращении стало больше после вспышки Covid-19 и введения карантина. Это связано с высоким уровнем неопределенности. Население пытается сформировать финансовые запасы. Причем предпочтение отдает банкнотам крупных номиналов, пишет "Мінфін".

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Например, после введения карантина в марте объемы наличных в следующем месяце выросли на 7%. В августе показатель замедлился на 2%. Если не будет угроз для экономики, темпы роста количества наличных будут сокращаться.

Кроме того, во время жесткого карантина наличных стало больше из-за уменьшения количества дорогих покупок украинцами, роста социальных выплат, роста неофициальных расчетов.

В наличном обращении на начало апреля находилось 424,2 млрд грн. Банкнот - на 421,4 млрд грн, монет - на 2,7 млрд грн, свидетельствуют данные НБУ. На одного украинца приходилось 67 банкнот и 184 монеты.

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Дата
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