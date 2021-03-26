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пятница, 26 марта 2021 11:31

Нафтогаз сообщил о возможных перебоях с отоплением

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Нафтогаз сообщил о возможных перебоях с отоплением
56 предприятий теплоэнергетики не выполняют требований для получения газа. Фото: unsplash

Производители тепловой энергии задолжали Нафтогазу более 820 млн грн, что может привести к перебоям с отоплением в отдельных населенных пунктах 15 регионов.

56 предприятий теплоэнергетики не выполняют требований для получения газа в пределах спецобязательств, сообщают в Нафтогазе.

"Чтобы обезопасить своих клиентов и успешно отработать весь отопительный сезон, производители тепла должны выполнять обязательные условия поставки газа. Нафтогаз призывает теплопроизводителей, котрые не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях ПСО, привести свои расчеты к надлежащему уровню", - добавляют в компании.

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В апреле Нафтогаз оставил цену природного газа на уровне 6,86 грн за кубометр.

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