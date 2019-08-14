Нафтогаз против Газпрома: суд Люксембурга объявил решение

О начале процесса взыскания активов из Газпрома по решению Стокгольма в Люксембурге Нафтогаз сообщил еще в марте 2019-го. Фото: Depositphotos

Суд Люксембурга выполнил решение Стокгольмского арбитража - конфисковал имущества российского Газпрома на $2,8 млрд в пользу Нафтогаза.

О решении суда Газпрому стало известно еще в мае 2019-го. Российская компания обжаловала его. Однако дата рассмотрения жалобы пока не известна, пишет hromadske.ua.

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В то же время 19 июля суды Люксембурга и Нидерландов отклонили апелляцию Газпрома во исполнение решения Стокгольмского арбитража на территории этих стран.

О начале процесса взыскания активов из Газпрома по решению Стокгольма в Люксембурге Нафтогаз сообщил еще в марте 2019-го. Кроме того, украинская компания уже подала аналогичные иски в суды Швеции, Нидерландов, Швейцарии и США. За счет конфискации активов Газпрома в этих странах можно компенсировать около $2,7 млрд долга Нафтогаза.

28 февраля 2018-го в Стокгольмском арбитраже Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам 2-х арбитражных производств в Стокгольме, Газпром должен уплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза.