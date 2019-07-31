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среда, 31 июля 2019 12:17

Нафтогаз оценил ущерб от оккупации Крыма

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Нафтогаз оценил ущерб от оккупации Крыма
Приговор трибунала по делу Нафтогаза против РФ ожидается в конце 2020 года Фото: nv.ua

Нафтогаз подал в трибунал в Гааге заявление. В ней убытки, причиненные изъятием Россией активов компании вследствие аннексии Крыма, оценила в $5,2 млрд.

Приговор трибунала по делу Нафтогаза против РФ ожидается в конце 2020-го, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Гаагский трибунал признал нарушение Россией соглашения о взаимной защите инвестиций, к которой компания апеллирует. Она требует возмещения за конфискацию крымских активов.

Арбитраж разделил рассмотрение дела на 2 этапа. Окончательное решение может вынести во время второго года рассмотрения в 2020-м.

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"Нафтогаз владел ценными энергетическими активами в Крыму и был одной из основных мишеней Российской Федерации, когда та конфисковала украинские активы после незаконного вторжения и оккупации полуострова в 2014-м", - сообщают в Нафтогазе.

Иск Украины против России о компенсации за аннексию Крыма в Европейском суде - это еще один шаг, направленный на то, чтобы привлечь внимание международного сообщества и наших партнеров к проблеме российской агрессии.

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