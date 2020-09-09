Нафтогаз обнародовал новые тарифы

Опубликовали новые тарифы для бизнеса и населения. Фото: Нафтогаз

Нафтогаз представил новые тарифные планы для бизнеса и населения, разработаные с учетом профиля потребления клиента.

Тариф "Годовой" лучше подходит для газоснабжающих компаний (газсбыты): учет среднего профиля зо пять лет, привязка к ежедневным котировкам газового хаба NCG, различные условия оплаты (предоплата, постоплата, подекадная оплата), сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

С сентября 2020 года тариф "Квартальный" будет доступен на четвертый квартал 2020 года и на первый квартал 2021 лотами до 150 тыс. куб. м в рамках торгов на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Цена газа фиксируется в момент заключения сделки на бирже и будет неизменной весь квартал, а газ будет поставляться равными частями в течение квартала.

Тариф "Месячный" будет доступен в виде лота до 50 тыс. куб. м в УЭБ, с фиксированной ценой в течение месяца. Заказать газ в рамках тарифа "Месячный" можно с поставкой в ​​текущем месяце, на месяц вперед и на два месяца вперед.

Кроме того, для бытовых потребителей доступны два тарифа - "Месячный" и "Годовой".

По условиям "Месячного" тарифа, цена газа меняется ежемесячно, в зависимости от колебаний цены на рынке. Оплата за потребленный газ происходит в следующем месяце после поставки.

По условиям "Годового тарифа", цена и расчетный объем потребления газа фиксируется при заключении договора. Потребитель ежемесячно платит фиксированную сумму за газ в течение года, а в случае, если использует меньше запланированного объема газа, в конце года сэкономленная сумма вернется на его счет.

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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в октябре 2020 будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров.