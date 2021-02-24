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среда, 24 февраля 2021 10:32

Нафтогаз обнародовал мартовский тариф на газ

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Нафтогаз обнародовал мартовский тариф на газ
Стоимость голубого топлива остается фиксированной. Фото: pexels.com

Нафтогаз опубликовал стоимость голубого топлива. В рамках тарифного плана "Месячный", цена на газ в марте составит 6,86 грн/куб. м, без стоимости распределения.

Для клиентов тарифного плана "Годовой", которые оформили его в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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До конца отопительного сезона, до апреля, стоимость голубого топлива остается фиксированной и не может превышать 6,99 грн/куб. м. Однако поставщики по собственному желанию могут продавать газ по более низким ценам.

Также с августа 2020 года в Украине упростили процедуру смены поставщика газа. При желании любой украинец может в считанные минуты отправить заявку и вместо газсбыта покупать голубое топливо у Нафтогаза или любой другой компании.

Газоснабжающие компании должны обнародовать цены для потребителей на март. Они обязаны это делать за 5 дней до начала месяца в случае, если тарифы будут отличаться в следующем месяце.

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