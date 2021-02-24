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среда, 24 февраля 2021 02:47

Украинцам сообщат цены на газ на следующий месяц

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Украинцам сообщат цены на газ на следующий месяц
Газсбыты должны назвать цены на газ на следующий месяц. Фото: РБК

Газоснабжающие компании должны обнародовать цены для потребителей на март.

Они обязаны это делать за 5 дней до начала месяца в случае, если тарифы будут отличаться в следующем месяце, сообщает регулятор в Facebook.

Несмотря на то, что до конца марта действует решение правительства о максимально возможную цену на природный газ в 6,99 гривен за кубометр, маловероятно, что большинство газсбытов менять расценки.

В то же время, есть вероятность и того, что некоторые газопоставщики установят даже низкие тарифы. В этом месяце так поступили сразу восемь газоснабжающих компаний.

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Министерство энергетики рассматривает возможность ограничения наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках. Изменения принципов формирования тарифов должно привести к снижению цен для потребителей.

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