Украинцам сообщат цены на газ на следующий месяц

Газсбыты должны назвать цены на газ на следующий месяц. Фото: РБК

Газоснабжающие компании должны обнародовать цены для потребителей на март.

Они обязаны это делать за 5 дней до начала месяца в случае, если тарифы будут отличаться в следующем месяце, сообщает регулятор в Facebook.

Несмотря на то, что до конца марта действует решение правительства о максимально возможную цену на природный газ в 6,99 гривен за кубометр, маловероятно, что большинство газсбытов менять расценки.

В то же время, есть вероятность и того, что некоторые газопоставщики установят даже низкие тарифы. В этом месяце так поступили сразу восемь газоснабжающих компаний.

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Министерство энергетики рассматривает возможность ограничения наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках. Изменения принципов формирования тарифов должно привести к снижению цен для потребителей.