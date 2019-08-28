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среда, 28 августа 2019 11:02

Нафтогаз назвал цену газа зимой

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Нафтогаз назвал цену газа зимой
Газ подорожает до 7184,8 грн за тыс. "кубов" без налогов. Фото: Depositphotos

В ноябре и декабре 2019-го газ для населения подорожает до 7184,8 грн за 1 тыс. "кубов" без налогов.

Нафтогаз в пояснительной записке к проекту финансового плана пишет, что газ в условиях спецобязательств подорожает в ноябре, передают Українські новини.

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Сегодня население платит за газ от 6093,81 грн до 6789,09 грн за 1 тыс. куб. м в зависимости от поставщика газа.

С 1 июня по 31 октября газ будет стоить на уровне прогнозируемой цены импортируемого газа без стоимости входа в газотранспортную систему Украины.

НАК "Нафтогаз" до 25 сентября предлагает населению закупить заранее газ по сниженной цене 4874,42 грн за 1 тыс. "кубов" без налогов. Таким образом украинцы смогут сэкономить на отоплении 25%. Один человек может приобрести не более 25 тыс. куб. м газа.

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Дата
28
августа

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