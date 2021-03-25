Нафтогаз назвал апрельскую цену на газ

Пока неизвестно, какую фиксированную цену компания готова предложить в рамках годового контракта. Фото: pixabay

В апреле Нафтогаз оставил цену природного газа на уровне 6,86 грн за кубометр.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил в эфире "5 канала".

Цена газа в рамках поставщика "последней надежды" на следующий месяц также сохранится на мартовском уровне в размере 6,99 грн за куб. м.

"Мы собираемся предложить клиентам на апрель такую ​​же цену, которая была у них в марте. Заканчиваем отопительный сезон стабильной ценой", - сказал Коболев.

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При этом он не уточнил, какую фиксированную цену компания готова предложить в рамках годового контракта, срок действия которого начнется 1 мая 2021 года.

В Украине годовой тариф на газ с 1 апреля составит от 7,4 до 8 грн за куб. м.