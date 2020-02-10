Нафтогаз готовит новые иски против Газпрома

Новый контракт с РФ на транзит газа Украина подписала в конце декабря прошлого года. ФОТО: rubryka.com

Нафтогаз планирует подать в Антимонопольный комитет ЕС новую жалобу против Газпрома.

Сообщил об этом исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

Прибегнуть к таким действиям вынуждены из-за невыполнения условий договора: Газпром продолжает блокировать возможность европейским компаниям покупать российский газ на украино-российской границе и блокирует возможность российским компаниям, которые с Газпромом не связаны, экспортировать газ из РФ. Помимо всего, препятствует поставкам через территорию РФ газа из стран Средней Азии.

"Сейчас мы изучаем возможности Нафтогаза для решения указанных проблем, среди которых можно выделить следующее: жалобу в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) на злоупотребление Газпромом своим доминирующим положением", – рассказал Витренко.

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Кроме обращения в Антимонопольный комитет ЕС, Нафтогаз готовится к возможности новых судебных тяжб с Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Все из-за долгов компании "РосУкрЭнерго", которая в свое время выполняла роль посредника в отношениях между Газпромом и Нафтогазом.

"Конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с Газпромом. Если не найдем общего языка, будем обращаться к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне", – отметил Витренко.

21 декабря правительство опубликовало протокол встречи представителей Европейского союза, Украины и Российской Федерации по газу. В документе прописаны пакетные договоренности, которые включают продолжение транзита газа на следующие 5 лет и урегулирование судебных претензий между сторонами.