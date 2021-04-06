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вторник, 06 апреля 2021 11:57

Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист

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Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
"Высокую конкуренцию могут обеспечить иностранные инвесторы". Фото предоставлено Владимиром Дубровским

Приватизация государственных предприятий будет позитивной для Украины. Коронавирусный кризис не привел к снижению цен на все активы в мире. Развитые государства выделили много денег, чтобы этого не допустить. Имеем избыток горячих денег на рынках. Есть шанс получить хорошую цену за объекты, рассказал в интервью Gazeta.uaстарший экономист CASE Украина Владимир Дубровский.

Приватизации сейчас время?

- Государственные предприятия, как правило, менее эффективны. Их не должно быть в коммерческом секторе. Это противоестественно. Пережиток совка. В собственности государства должны оставаться только некоторые виды инфраструктуры, пространственные монополии.

Коммерческие государственные предприятия работают не на своего владельца, которым номинально является украинский народ. Даже не на государство, которое от имени народа, должно ими управлять. Они работают на олигархов, красных директоров, которые де-факто владеют этими предприятиями и приватизировали их финансовые потоки. Все убытки достаются нам, как владельцам, а прибыль они себе прячут в оффшоры. На некоторых, возможно, за счет образования наблюдательных советов и корпоратизации, удалось подвинуть немного сидящих на потоках. Это невозможно сделать на всех предприятиях, только на крупнейших. И даже их государство, как видим, не может удержать под контролем, а их менеджмент от злоупотреблений.

Какие есть риски приватизации?

Приватизация приветствуется, даже если она не очень честная и выгодная. Именно с точки зрения честности, сейчас удивительно хорошие условия.

Люди, которые "сидят на потоках" и, ничего не вложив, получают из того предприятия прибыль, имеют сильный интерес в сохранении его в государственной собственности. Они получают прибыль на вложенный капитал, близкий к бесконечности. Это искажает и нашу политическую систему. Ведь целью победы на выборах становится не реализация политических целей, а "сесть на поток". Кто же покупает предприятие на прозрачном аукционе, то получает рыночную норму прибыли на вложенный капитал, потому что конкурирует с другими инвесторами. Соответственно для него эта покупка выгодна, но не настолько. Для лиц, которые "сидят на потоках", конечно выгоднее сохранить предприятие в государственной собственности. И они побеждают - приватизация не происходит. Аналогичные интересы и у тех, кто получает предприятие в подарок. Просто оформляет свою собственность за условные копейки и дальше чувствует себя увереннее.

Кто покупает предприятие на прозрачном аукционе, тот получает рыночную норму прибыли на вложенный капитал

Прозрачная приватизация у нас состоялся только один раз, за популистского правительства Юлии Тимошенко. Речь идет о "Криворожстале". Тогда была заинтересованность получить как можно больше денег.

Сейчас тоже имеем ситуацию, когда очень нужны деньги. Есть хороший руководитель Фонда госимущества - Дмитрий Сенниченко. Он несколько раз сдавал взяточников, которые приносили ему деньги. Может сделать приватизацию прозрачной.

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Есть риск обесценивания предприятий во время пандемии? Могут этим воспользоваться олигархи, чтобы купить их значительно дешевле?

Такой проблемы нет. Ее опасались год назад, когда вводили мораторий на большую приватизацию. Думали, что активы в мире обесценятся. Украинские тоже. Иностранные инвесторы не будут иметь денег и интереса к покупке этих предприятий. Соответственно в наших олигархов не будет конкурентов. Но это не оправдалось. Стоимость акций крупнейших компаний наоборот невероятно возросла. Это скорее напоминает бум, чем какую рецессию или кризис. Как раз на пике такого бума продали в свое время "Криворожсталь" за деньги, которых она не стоила. Сейчас как раз такой благоприятный момент. Накачали много денег и на рынке есть бум. Надо спешить пока эта ситуация сохраняется.

Государственное управление большими активами действительно сопровождалось большой коррупцией, как говорят в Фонде госимущества?

Безусловно. Приватизация финансовых потоков - это и есть большая коррупция. Какой-то олигарх, приближенное к власти лицо, или директор госпредприятия контролирует его, выводит из него прибыли. Все это происходит с разрешения чиновников, с которыми он делится. Государственные предприятия - один из центров коррупции в Украине. Чем меньше их будет, тем меньше будут возможности для коррупции. Это самый эффективный путь борьбы с ней.

В этом году от приватизации крупных объектов планируют привлечь в госбюджет 9 млрд грн. Цифра соответствует их стоимости?

Если все пойдет хорошо, то эту цифру можно перекрыть в разы. Например, отель "Днепр" продали за миллиард гривен. "Президент-отель" не хуже. Промышленные предприятия тоже важны и имеют потенциал. У них есть проблемы. Но если инвестор вкладывает деньги, то знает как их решить. Энергетическая компания "Центрэнерго" в нынешних условиях должен стоить много. У нас тариф на электричество для коммерческих потребителей, стараниями господина Ахметова, установленный на выгодном для генерации уровне. Этим пользуются и другие продавцы электроэнергии.

Не надо допускать олигархов к написанию условий тендеров

Основной риск большой приватизации заключается в том, что за выставленные на продажу предприятия снова будут конкурировать украинские олигархи. Зато западный или местный бизнес, не связанный с ними, может проиграть конкуренцию. Существует такая угроза?

Проблема есть. Надо всеми доступными средствами усиливать конкуренцию. Если олигарх честно выигрывает и оплатит рыночную цену, то он будет выступать просто представителем крупного бизнеса. Не вижу в этом ничего плохого. Это не будет проигрышем ни для государства, ни для людей.

Чтобы конкуренция была, не надо допускать олигархов к написанию условий тендеров. Надеюсь, что нынешнее руководство Фонда госимущества с честью эту задачу выполнит. Надо проводить приватизацию с привлечением иностранных инвесторов не потому, что хотим продать именно иностранцам. Хотим продать тому, кто больше заплатит. Чем больше будет конкуренция, тем выше цена. Эту высокую конкуренцию могут обеспечить иностранные инвесторы, потому что таких денег в украинских неолигархических предприятий нет.

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Многие западные инвесторы не придут в Украину. Побоятся. Препятствием является нереформированные суды, отсутствие достаточных гарантий частной собственности и коррупция. Согласны с этим?

Если бы президент выполнил обещания относительно судебной реформы, это повысило б и стоимость украинских предприятий. Инвесторы получили хотя бы надежду, что в Украине будет справедливое правосудие. С коррупцией вопрос не в том, чтобы ее просто наказывать, надо уничтожать условия.

Еще один очень важный для инвесторов момент - военная угроза. С этим, к сожалению, ничего не можем сделать. Россия у нас под боком есть и будет. Это долгосрочный фактор, политическими методами преодолеть невозможно. Если сравнивать аналогичные предприятия в Украине и где-то в Уругвае, то там они будут стоить дороже, потому что нет военной угрозы.

Госпредприятия возлагают свои убытки на государство, а частные - уже не есть бременем для государственного долга. В этом и заключается главный положительный фактор приватизации? Действительно государство выиграет от этого?

Есть такое выражение американского адвоката: убытки - публичные, а прибыль - частная. Это принцип, по которому работают все государственные предприятия. Этот ущерб может быть, когда предприятие амортизируется, согласно его потенциальная цена падает. А прибыль присваивает себе тот, кто приватизировал финансовые потоки. Это не означает, что бюджет из наших карманов непосредственно эти убытки компенсирует. Далее, если предприятие продадут в рыночных условиях на прозрачном конкурсе, возможно, эти убытки нивелируются.

Государственные предприятия не управляются так эффективно, как частные. Поскольку нет отбора руководителей

Государство от подавляющего большинства предприятий не получает ничего. Было бы хорошо, если бы его хватило на то, чтобы контролировать должным образом Нафтогаз, Укрпочту, Укрзализныцю и еще две-три стратегические мегакомпании. Сейчас с этим проблема. Чтобы сосредоточиться на управлении именно этими жизненно важными активами, государство должно избавиться от всего другого.

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Действительно выиграем от этого?

Самый главный момент - государственные предприятия не управляются так эффективно, как частные. Поскольку нет отбора руководителей. На рынке работает отбор, эволюция. Кто не может эффективно распоряжаться своей собственностью, рано или поздно теряет ее. В государственном секторе такого нет. Директора назначает чиновник, ничем не отвечает.

Когда массово приватизировали государственные предприятия в 1990-х, было много шума, мол, пришли частные владельцы, чтобы их обанкротить. Государство заботилось, а здесь выгоняют специалистов. Затем эти голоса затихли. Делал исследования, сравнивал государственные и частные предприятия на макроуровне. Стало очевидно, что там массово изменили директоров. В 1997 году почти всех. Потому что 70 процентов были назначены еще в советское время. Эти люди не могли и не умели работать в рыночных условиях. Они либо просто доводили предприятия в упадок, или разворовывали их. За несколько лет ситуация изменилась на противоположную. На частных предприятиях, даже если людей назначали олигархи, то таких, которые приносили им прибыль. В таком случае это выгодно для общества, потому что увеличивается стоимость, создаются рабочие места, выпускается полезная продукция. Только приватизация может привести на государственные предприятия эффективного собственника.

Верховная Рада 30 марта разблокировала большую приватизацию, которую приостановила в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Планируют передать в частную собственность "Президент-отель", предприятие "Большевик", Энергетическую компанию "Центрэнерго", Угольную компанию "Краснолиманская", АО "Объединенная горно-химическая компания", "Одесский припортовый завод", ГП "Электротяжмаш" и другие. Это государственные активы, которые не являются стратегическими, но имеют значительную стоимость. Цена каждого предприятия стартует от 250 млн грн.

Приватизация этих объектов пополнит бюджет на 9 млрд грн и преодолеет бешеную коррупцию на госпредприятиях, убежден глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.

Автор: Татьяна КОВАЛЬЧУК
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