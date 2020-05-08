Национальный банк не стал менять курс гривны

На 12 мая НБУ оставил курс гривны неизменным. Фото: НБУ

Национальный банк не стал менять перед длинными выходными, оставив его на уровне 26,81 за доллар.

На 12 мая Национальный банк оставил курс гривны неизменным - 26,81 за доллар.

Установлено, что курсы валют НБУ на 12 мая будут следующими:

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100 долларов США - 2681,96 гривен;

100 евро - 2909,66 гривен.

В то же время, 8 мая курс доллара на межбанке вырос до 26,84 гривен.

Курс евро поднялся до 29,05 гривен за евро.

В обменниках американская валюта упала до 27 гривен в продаже.

Национальный банк Украины измеряет индекс финансового стресса. По состоянию на 6 мая 2020 он продолжает снижаться, об этом сообщили в недельном обзоре банковского сектора НБУ.