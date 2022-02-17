Начато строительство моста, который сократит путь из Киева в страны Европы

Строительство предполагает самые современные методы и технологии выполнения работ. Фото: Укравтодор

В Винницкой области началось строительство Ямпольского моста через Днестр. Мост соединит Украину и Молдову и станет частью новой автомагистрали между Киевом и Кишиневом.

Это будет кратчайший путь из центрального региона Украины в Балканские страны в обход непризнанной Приднестровской республики. Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

Строительство производится по модели "design-build". Это значит, что подрядная организация "Автострада" занимается и проектированием, и строительством.

Решения предусматривают самые современные методы и технологии выполнения работ. В первую очередь в части сооружения почти 700-метровой эстакады через Днестр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские военные перебросили мост возле Украины. Подозревают провокации

Длина моста достигнет 1409 метров, а максимальная высота опор – 50 метров. Это на десять метров выше стандартного 12-этажного дома.

Также предусмотрено строительство общего пункта пропуска. Подъездом к нему с украинской стороны станет автодорога Т-02-02 Могилев-Подольский – Ямполь – Бершадь – Умань. С другой стороны – молдавская трасса М2 Кишинев – Сорока.

В Укравтодоре сообщили, что транспортная связь между Украиной и Молдовой через Днестр обеспечивается мостом, расположенным в зоне пункта пропуска Могилев-Подольский – Отач и мостом в пункте пропуска Бронница – Унгурь, на котором разрешенная масса транспортных средств не превышает 3,5 тонны. . А на пограничном переходе "Ямполь – Косеуц" работает только паромная переправа, однако она давно не отвечает требованиям времени и реальным потребностям жителей двух государств.

Фактически весь транспортный поток проходит через международный пункт пропуска Могилев-Подольский – Отач, отмечает Укравтодор.

В настоящее время подрядчик концентрирует на строительной площадке металлические конструкции и сопутствующие материалы. Так, изготовили уже более 2500 тонн пролетных конструкций. Полномасштабный комплекс строительных работ на объекте будет стартовать уже в начале весны.

Завершить строительство моста планируют через два года, с молдавской стороной согласована точка примыкания моста.

Украина, Грузия и Молдова ("Ассоциированное трио") в декабре прошлого года сделали совместное заявление, в котором призвали Евросоюз признать их европейскую перспективу. В документе акцентируется внимание на необходимости усиления сообщенности и транспортных связей между ЕС и "Ассоциированным трио", в том числе путем либерализации рынка автотранспортных перевозок, развития транспортных коридоров, а также реализации совместных инфраструктурных проектов при поддержке Экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства.