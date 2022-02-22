Начались слушания по компенсации "Нафтогаза" за активы в Крыму

"Нефтегаз" и шесть компаний группы "Нефтегаз" инициировали арбитражное производство против РФ в Гааге. Фото: dw.com

Арбитражный трибунал Третейского суда в Гааге приступил к слушанию по определению суммы компенсации, которую должна выплатить Россия за убытки после потери группой "Нафтогаз" активов после оккупации Крыма.

Об этом сообщает enkorr.ua.

"Нафтогаз" оценивает ущерб более чем в $10 млрд, включая проценты. Арбитражное решение о размере надлежащей компенсации ожидается не раньше начала следующего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Россия оккупировала Крым: вспоминаем начало аннексии полуострова - дата

В октябре 2016 г. "Нафтогаз" и шесть компаний группы "Нафтогаз" инициировали арбитражное производство против РФ на основании соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, также известной как "Украинско-российское соглашение о защите инвестиций" .

Как сообщал enkorr, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной валюте с "положительного" на "стабильный", подтвердив сам рейтинг на уровне "B".

По данным Фонда государственного имущества Украины, в Крыму насчитывалось 42,7 тыс. объектов недвижимости – зданий, сооружений, земельных участков и объектов незавершенного строительства, принадлежавших госпредприятиям, учреждениям и организациям. Общая оценка потенциальных потерь от временной оккупации составляет $135 млрд, по данным исследования Центра экономической стратегии.