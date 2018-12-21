Нацбанк выпустит 20 грн из серебра

Фото: НБУ

26 декабря Нацбанк выпустит коллекционный набор "Банкноты 20 гривен образца 2018 года".

В набор войдет 2 банкноты - бумажная и серебряная, сообщила пресс-служба регулятора.

Это купюра номиналом 20 грн образца 2018-го в оргстекле. Также сувенирная банкнота из серебра 999,9 пробы. Она воспроизводит дизайн бумажной банкноты номиналом 20 гривен.

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Купюра из серебра будет иметь массу не менее 124,4 г. Отделка банкноты - голограмма.

Сувенирный набор выпустят тиражом 300 шт. Ориентировочная стоимость - 5135 грн.

В июле 2017-го Нацбанк выпустил сувенирные банкноты из серебра 999,9 пробы. Они воспроизводят дизайн 2 обновленных банкнот номиналом 500 грн и 100 грн. Одна такая серебряная банкнота весит 124,2 г.