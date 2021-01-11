Нацбанк выпускает памятную монету в честь выдающегося академика

С 12 января 2021 года в обращение вводится памятная монета НБУ, посвящена Агафангелу Крымскому.

Монета номиналом 2 грн будет отчеканена из нейзильбера, тиражом - 35 тыс. шт. Она будет иметь массу 12,8 г и входить в категорию "Специальный анциркулейтед", сообщает пресс-служба Нацбанка.

Автор: НБУ

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Новая памятная монета посвящена одному из первых украинских академиков - Агафангелу Крымскому. Он был историком, славистом, языковедом и востоковедом, писателем, переводчиком и одним из основателей Украинской академии наук.

Решением Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО Агафангела Крымского внесено в список величайших деятелей человечества.

В Украине прекратили печатать банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Их меняют на соответствующие монеты. Впрочем, в 2021 году доля монет этих номиналов по сравнению с аналогичными банкнотами, значительно сократится.