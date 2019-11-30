Нацбанк уничтожил тонны денег

Национальный банк Украины с января по октябрь этого года утилизирует более 570 млн штук изношенных банкнот.



За 10 месяцев 2019 Нацбанк утилизирует 572,6 млн штук изношенных банкнот, пишет УНН.



В частности, утилизировано купюр следующих номиналов: 1 грн - 37 млн ​​шт., 2 грн - 24 млн шт., 5 грн - 45 млн шт., 10 грн - 62 млн шт., 20 грн - 49 млн шт., 50 грн - 84 млн шт.. Также 100 грн - 115 млн шт., 200 грн - 135 млн шт., 500 грн - 19 млн шт.



По 2018 Нацбанк утилизирует 663 млн штук изношенных банкнот, в частности, 122 млн штук номиналом 100 грн и 115 млн штук номиналом 50 грн.



Начиная с 25 октября банки в регионах уже начали получать новые банкноты номиналом 1000 гривен.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре

50-гривневая банкнота образца 2019 появится 20 декабря. Ее вид почти не изменился. Она сохранила фиолетовый оттенок. На лицевой стороне изображен Михаила Грушевского. Но портрет переместили в центр банкноты.

Новые 200 грн с Лесей Украинский введут в обращение 25 февраля 2020-го. Цвет денег не изменился.

В обращении одновременно находиться новые банкноты и предыдущих лет, говорят в Нацбанке. Специально изымать старые деньги не будут.