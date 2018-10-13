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суббота, 13 октября 2018 12:10

Нацбанк укрепил гривну

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Автор: Униан
  Нацбанк еще укрепил гривну по отношению к доллару
Нацбанк еще укрепил гривну по отношению к доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 6 копеек.

"На 16 октября курс гривны к доллару будет на уровне 27,92 гривны", - говорится в сообщении Национального банка.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,32 гривны.

12 октября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,97 гривны за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривны к доллару на 2 копейки, установив его на 12 октября на уровне 27,98 гривны.

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В сентябре фактический показатель инфляции составил 8,9% в годовом выражении. Оказался выше, чем прогнозировал Нацбанк.

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