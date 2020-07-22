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четверг, 23 июля 2020 07:10

Нацбанк удивил курсом евро

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Нацбанк удивил курсом евро
Евро подорожал на 51 коп. Фото: unsplash.com

Национальный банк Украины на 23 июля установил курс доллара на уровне 27,77 грн. Это на 11 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 51 коп. Стоит 32,18 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,91 грн. Продают по 27,98 грн.

За евро предлагают 32,05 грн. Продают по 32,17 грн.

Российский рубль покупают и продают по 38 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
23
июля

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