Нацбанк удивил курсом доллара

Доллар подешевел на 12 коп. Фото: Уніан

Национальный банк Украины на 16 сентября установил курс доллара на уровне 24,71 грн. Это на 12 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 19 коп. Стоит 27,41 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,76 грн, продают по 24,83 грн.

За евро предлагают 27,33 грн. Продают по 27,39 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.