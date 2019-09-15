Нацбанк удивил курсом доллара

 
Ексклюзивы
1/5
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Просмотров: 504
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 756
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2205
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1143
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2844
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1377
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2061
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2880
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1143
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
16
13
6
4
3
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Видео
Все видео
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4644
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1647
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30861
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
15 сентября 2019
Просмотров: 396
Немає душі
– Хіба може когось розчулити ця груда бетону і скла? По-совдепівськи зроблено, – пише Ольга про перший в Україні Меморіал пам'яті ...
понедельник, 16 сентября 2019 07:10

Нацбанк удивил курсом доллара

  Комментировать
Нацбанк удивил курсом доллара
Доллар подешевел на 12 коп. Фото: Уніан

Национальный банк Украины на 16 сентября установил курс доллара на уровне 24,71 грн. Это на 12 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 19 коп. Стоит 27,41 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минфин обнародовал прогноз курса доллара на следующий год

В обменниках доллар покупают по 24,76 грн, продают по 24,83 грн.

За евро предлагают 27,33 грн. Продают по 27,39 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нацбанк удивил курсом доллара». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 109542
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
22
 Просмотров: 96110
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 32923
Когда подешевеет картофель
Когда подешевеет картофель
 Просмотров: 25812
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
10
 Просмотров: 24237
Экономика
Премьер-министр назвал сроки новой программы с МВФ
Премьер-министр назвал сроки новой программы с МВФ Просмотров: 162
Как найти работу сотрудникам без опыта
Как найти работу сотрудникам без опыта Просмотров: 756
Гончаренко рассказал, как будут формировать бюджет в будущем
Гончаренко рассказал, как будут формировать бюджет в будущем Просмотров: 450
Правительство выделило средства на выплаты субсидий
Правительство выделило средства на выплаты субсидий Просмотров: 396
Проект бюджета передали в Раду
Проект бюджета передали в Раду Просмотров: 315
Больше всего комментируют
8
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко
3
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
2
Боевики в Донбассе обстреляли украинские позиции с дрона
2
Богдан приставал к Вакарчуку на форуме YES-2019: в сети показали фото
Голосов: 21707
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua