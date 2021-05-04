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среда, 05 мая 2021 07:10

Нацбанк снизил курс доллара

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Нацбанк снизил курс доллара
Доллар подешевел на 2 копейки. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 5 мая установил курс доллара на уровне 27,73 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 13 коп. Стоит 33,51 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,69 грн. Продают по 27,77 грн.

За евро предлагают 33,25 грн. Продают по 33,40 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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