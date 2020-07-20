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вторник, 21 июля 2020 07:10

Нацбанк шокировал курсом: сколько стоит доллар 21 июля

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Нацбанк шокировал курсом: сколько стоит доллар 21 июля
Доллар подорожал на 24 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 21 июля установил курс доллара на уровне 27,60 грн. Это на 24 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 34 коп. Стоит 31,59 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,48 грн. Продают по 27,52 грн.

За евро предлагают 31,28 грн. Продают по 31,48 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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21
июля

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