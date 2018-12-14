Нацбанк пытается удержать курс доллара

Доллар подешевел на 3 коп. Фото: rbc.ua

Национальный банк Украины на 17 декабря установил курс доллара на уровне 27,83 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 27 коп. Стоит 31,41 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,96 грн, продают по 28,02 грн.

За евро предлагают 31,68 грн. Продают по 31,83 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

В 2019 году принимать изношенные банкноты позволили трем уполномоченным банкам - Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль. Раньше их можно было сдавать только в отделения Нацбанка. Речь идет о значительно поврежденных банкнотах, которые потеряли платежные признаки в результате пожаров, наводнений, загрязнения химикатами.