Нацбанк продал памятных монет на 430 тыс. грн

НБУ продал 20 сувенирных серебряных банкнот, которые воспроизводят дизайн обновленной банкноты номиналом 200 грн. Фото: unsplash

Национальный банк на биржевом аукционе по продаже памятных монет и сувенирной продукции продал все запланированные лоты.

Их общая стоимость составила более 430 тыс. грн, сообщают в НБУ.

Участники аукционов приобрели:

- 10 наборов из 9 серебряных памятных монет "Энеида" на сумму свыше 267 тыс. грн;

- 20 сувенирных серебряных банкнот, которые воспроизводят дизайн обновленной банкноты номиналом 200 грн образца 2019 года с портретом Леси Украинки. Их общая сумма составила почти 167 тыс. грн.

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Национальный банк Украины внедряет в обращение 2 памятные монеты, посвященные 200-летию Николаевской астрономической обсерватории и 250-летию обсерватории Львовского университета.