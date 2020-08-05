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четверг, 06 августа 2020 07:10

Нацбанк порадовал курсом доллара

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Нацбанк порадовал курсом доллара
Доллар подешевел на 12 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 6 августа установил курс доллара на уровне 27,7 грн. Это на 12 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 18 коп. Стоит 32,9 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,61 грн. Продают по 27,65 грн.

За евро предлагают 32,43 грн. Продают по 32,58 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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06
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