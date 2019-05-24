Нацбанк обжаловал решение суда о незаконной национализации Приватбанка

Приватбанк в государственную собственность перешел в декабре 2016-го. Фото: Уніан

Нацбанк обжаловал 2 решения Окружного административного суда Киева относительно незаконной национализации Приватбанка.

Национальный банк 24 мая подал апелляционные жалобы на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019-го по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ Приватбанк с рынка с участием государства. Также жалобу подали на решение суда по иску бывшего акционера банка кипрской компании Триантал Инвестментс ЛТД об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных лиц с Приватбанком, сообщили в пресс-службе НБУ.

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Судебные решения еще не вступили в силу. Они не имеют никаких правовых последствий, отметили в Нацбанке.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным национализации Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского. Нацбанк планирует обжаловать это решение в апелляционной инстанции. Оно пока не вступило в силу. Приватбанк в государственную собственность перешел в декабре 2016-го.