Нацбанк объяснил, почему зарплата украинцев выросла

Работодатели стали платить больше, чтобы сдержать трудовую миграцию. Фото: NewsOne

В прошлом году реальная зарплата штатных работников выросла на 9,8%.

Доходы населения выросли из-за активной трудовой миграции украинцев. Из-за дефицита рабочей силы работодатели были вынуждены платить больше работникам, сообщили в Национальном банке.

В течение прошлого года работников больше всего не хватало в строительстве и перерабатывающей промышленности.

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Только в Польшу на работу в прошлом году поехало 1 млн украинцев. Также заробитчане искали работу в Чехии, России.

В основном за границу ехали представители дефицитных рабочих профессий. В то же время украинская молодежь не спешит получать рабочие специальности.

В декабре 2019-го средняя зарплата украинцев по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1585 грн - до 12 264 грн, по данным Госстата.