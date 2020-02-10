Нацбанк объяснил, почему зарплата украинцев выросла

В прошлом году реальная зарплата штатных работников выросла на 9,8%.
Доходы населения выросли из-за активной трудовой миграции украинцев. Из-за дефицита рабочей силы работодатели были вынуждены платить больше работникам, сообщили в Национальном банке.
В течение прошлого года работников больше всего не хватало в строительстве и перерабатывающей промышленности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев недовольны доходами: опрос
Только в Польшу на работу в прошлом году поехало 1 млн украинцев. Также заробитчане искали работу в Чехии, России.
В основном за границу ехали представители дефицитных рабочих профессий. В то же время украинская молодежь не спешит получать рабочие специальности.
В декабре 2019-го средняя зарплата украинцев по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1585 грн - до 12 264 грн, по данным Госстата.
Комментарии