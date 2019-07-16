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среда, 17 июля 2019 07:10

Нацбанк не удержал курс доллара

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Нацбанк не удержал курс доллара
Доллар подорожал на 12 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 17 июля установил курс доллара на уровне 25,86 грн. Это на 12 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 2 коп. Стоит 29,02 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,91 грн, продают по 25,97 грн.

За евро предлагают 29,02 грн. Продают по 29,14 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До 2020-го доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

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Дата
17
июля

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