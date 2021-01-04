Нацбанк начал продавать монеты онлайн

Национальный банк планирует расширить возможности заказа в интернет-магазине для иностранных клиентов. Фото: unsplash

Национальный банк начал продавать памятные монеты и сувенирную продукцию Банкнотно-монетного двора в интернет-магазине.

Об этом сообщают в НБУ.

Для удовлетворения потребностей покупателей на заказ продукции будут действовать определенные лимиты, которые будут зависеть от спроса на нее.

"Чтобы оформить покупку, необходимо зарегистрироваться, указав фамилию и имя, а также контактную информацию. После этого появится возможность оплатить заказ платежной картой любого банка и оформить доставку. Оплата возможна исключительно в безналичной форме платежной карточкой НПС "ПРОСТІР", Visa или MasterCard", - говорится в сообщении регулятора.

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Доставку заказов по Украине будут осуществлять Новая Почта Укрпочта. Также предусмотрена возможность выдачи заказов в пункте самовывоза.

Национальный банк планирует расширить возможности заказа в интернет-магазине для иностранных клиентов и доставки нумизматической продукции за рубеж.

В начале зимы Национальный банк Украины выпустил 2 памятные монеты, посвященные истории украинского государства. 1-я с выгравированных монет выпущена в память Самуила Величко. 2-я - памятная монета "Город Славянск".