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вторник, 03 августа 2021 14:16

На восьмом году войны Укрзализныця выплатила "Сбербанку России" $131 млн - СМИ

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На восьмом году войны Укрзализныця выплатила &quot;Сбербанку России&quot; $131 млн - СМИ
"Укрзализныця" погсила обязательства перед "Сбербанком", несмотря на кризисное состояние. Фото: УНИАН

Укрзализныця погасила обязательства перед АО Сбербанк на сумму $131 млн, несмотря на кризисное состояние и потенциальную возможность реструктуризации или судебного обжалования долгов.

Об этом пишет издание Цензор.

В частности, в материале сказано, что для выплаты долга перед банком страны-агрессора убыточная госкомпания специально выпустила пятилетние евробонды.

При этом, по словам автора, операция проводилась с ведома набсовета.

"27 апреля 2021 Наблюдательный совет Укрзализныци на внеочередном заседании под четким руководством главы Шевки Аджунера согласовал привлечение еврооблигаций в размере $300 млн под 7,9%", - говорится в материале.

По словам автора, в презентации, которую раздали членам Наблюдательного совета с целью привлечения внешнего финансирования было указано "погашение задолженности по существующим кредитам/займам и пополнение оборотных средств". В том числе перед АО "Сбербанк".

По предварительной информации, компания не смогла или не захотела провести переговоры о реструктуризации своего долга или выкупа ее с дисконтом, как это сделали все остальные без исключения государственные компании, которые имели долги перед "дочкой" российского банка после начала войны, говорится в материале.

"Например, государственная холдинговая компания "Артем", которая задолжала АО Сбербанк $10,2 млн и 203,8 млн грн все еще продолжает судиться с россиянами и ведет переговоры о получении значительного дисконта", говорится в статье.

По данным автора, во время презентации глава набсовета компании Аджунер прямо отметил, что он и и. о. главы правления Укрзализныци согласовали это решение с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"В начале мая 2021 Министерство финансов Украины предоставило одобрение сделки, о чем было лично доложено премьер-министру. И это не первый транш, который перечислила Укрзализныця банку страны-агрессора. Выплата долгов российскому банку стала уже системной практикой компании и Ивана Юрика – в декабре 2020 года компания погасила свой гривневый долг перед "Сбербанком" в размере 175 млн грн. И это при том, что компания уже третий год подряд находится в критическом финансово-экономическом состоянии", - отмечает автор.

Он также добавляет, что погашение долга перед АО "Сбербанк" произошло накануне решения СНБО по кризисной ситуации и предоставления поручения Денису Шмыгалю о необходимости введения в компанию временного управления.

Униан
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