На сколько вырастет цена на отопление: прогноз эксперта

Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов более 7 грн за кубометр. Фото: unsplash.com

Зимой стоимость отопления может вырасти на 15-16% по сравнению с началом отопительного сезона.

По словам представителя Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артема Компана, стоимость отопления будет меняться ежемесячно. Если в октябре, вероятно, разница будет незначительной, то в декабре-феврале газ может подскочить в цене.

"Сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. Но она меняется ежедневно. Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов более 7 грн за кубометр", - говорит Компан в комментарии для OBOZREVATEL.

Учитывая структуру тарифа на тепло, при таком подорожании газа тарифы на отопление могут вырасти примерно на 15-16%. Например, если в октябре за отопление однокомнатной квартиры придется отдавать около 1,1 тыс. грн, то уже в декабре придет платежка на 1,2-1,3 тыс. грн.

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Нововведение, согласно которому тариф на тепло можно пересматривать несколько раз за отопительный сезон, прописано и в последнем меморандуме с МВФ. В тексте документа говорится, что в Украине вводится законодательное требование, согласно которому с 1 октября 2020 года компании-поставщики тепла смогут несколько раз в год пересматривать тарифы с учетом рыночных цен на газ.

Точно спрогнозировать стоимость голубого топлива крайне сложно. Обстоятельства кардинально меняются, учитывая ситуацию на мировых рынках, распространение коронавируса и тому подобное.

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