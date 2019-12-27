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пятница, 27 декабря 2019 14:56

На президиуме ТПП экспортерам так и не удалось провести конструктивный диалог с главой палаты - эксперт

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На президиуме ТПП экспортерам так и не удалось провести конструктивный диалог с главой палаты - эксперт
Политэксперт Владислав Дзивидзинский (на фото) прокомментировал отчет президента Торгово-промышленной палаты Украины Геннадия Чижикова. Фото: Mignews

Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков во время отчета не смог объяснить, откуда он брал средства на организацию многочисленных поездок за границу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический эксперт Владислав Дзивидзинский.

"После смены власти у многих был вопрос: начнутся ли перемены к лучшему в Торгово-промышленной палате Украины? Неделя прошла с даты проведения президиума ТПП, и у всех, у бизнеса и у экспертов, - была надежда, что на ней состоится откровенный и профессиональный диалог по критическим аспектам деятельности руководителя ТПП. В то же время, несмотря на замечания на заседании, президент Чижиков так и не смог объяснить за чей счет он устроил себе такую комфортную личную жизнь?", - прокомментировал эксперт.

Владислав Дзивидзинский также отметил, что президент бизнес-ассоциации не хочет отказаться от "комфортной жизни", поэтому и использует все возможности, чтобы остаться на своей должности.

"Так как вернуться в Донецкую ТПП не лучшая перспектива, а в Киеве если зацепился за хорошую возможность, то уже надо держаться до последнего - то не может (или не хочет) человек покидать "зону комфорта и беспроблемности", так сказать "спуститься на землю" и реально посмотреть на все, что сделано за 7 лет своего правления", - считает политолог.

По его словам, необходимо начать откровенный диалог с представителями отечественного бизнеса во всех регионах Украины, чтобы решить, должен ли остаться действующий руководитель ТПП на своей должности.

"Поэтому наверное и слышит разные "голоса" собственных богов или покровителей, нечто вроде: "Не беспокойся, все пройдет, все пройдет, а ты пока продолжай заниматься своей работой". Так он и говорит: "все будет хорошо!". Безусловно, что все будет хорошо! Но если ты называешь себя технократом - то все должно быть четко! Сначала должен быть прозрачный и профессиональный анализ деятельности и откровенный диалог с бизнес-сообществом из всех регионов Украины, ну а потом - "уже как Бог даст", - резюмировал Дзивидзинский.

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