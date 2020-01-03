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пятница, 03 января 2020 13:18

На праздники обменники подняли курс доллара

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На праздники обменники подняли курс доллара
В обменниках с конца 2019-го до 3 января 2020 года доллар прибавил более 1 грн. Фото: Укрінформ

В конце 2019-го Нацбанк поднял официальный курс доллара к 23,68 грн. Понятно, что наличный курс также вырос.

В обменниках 3 января купить доллары можно по курсу 24,05 грн/долл. Продать - 23,46 грн. Еще 26 декабря обменники продавали доллары по 23,07 грн. За неделю курс добавил более 1 грн, передает finance.ua.

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Евро продают по 26,81 грн. Покупают по 26,05 грн.

Национальный банк на 28 декабря установил курс доллара на уровне 23,68 грн. Евро - 26,42 грн. Курс российского рубля составляет 38 коп. Такой курс валют будет действовать включительно до 7 января 2020-го.

26 декабря Нацбанк выкупил на межбанке $700 млн. Это рекордный объем выкупленной валюты в сутки в течение 2019-го. В то же время аукцион объявлял на $1 млрд.

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