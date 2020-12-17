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четверг, 17 декабря 2020 16:09

На помощь бизнесу выделили еще 1,8 млрд грн

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На помощь бизнесу выделили еще 1,8 млрд грн
1,8 млрд грн предоставляются для единовременной материальной помощи предпринимателям на период локдауна. Фото: pixabay

Бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличили на 1,8 млрд грн.

Соответствующие изменения в бюджет Фонда внес Кабинет министров, пишет "РБК-Украина".

Согласно постановлению правительства, 1,8 млрд грн предоставляются для единовременной материальной помощи предпринимателям на период локдауна.

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Таким образом, доходы Фонда в 2020 году составят 23,76 млрд грн, из которых 10,05 млрд грн - средства государственного бюджета.

В Украине ввели 3 программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина: "Помощь работникам и ФЛП - 8000 грн", "Помощь работодателям, которые могут потерять доход из-за карантина" и "Одноразовая компенсация субъектам хозяйствования ЕСВ".

Подачу заявок на программу "Помощь работникам и ФЛП - 8000 грн" продлили до 31 декабря.

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