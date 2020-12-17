На помощь бизнесу выделили еще 1,8 млрд грн

Бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличили на 1,8 млрд грн.
Соответствующие изменения в бюджет Фонда внес Кабинет министров, пишет "РБК-Украина".
Согласно постановлению правительства, 1,8 млрд грн предоставляются для единовременной материальной помощи предпринимателям на период локдауна.
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Таким образом, доходы Фонда в 2020 году составят 23,76 млрд грн, из которых 10,05 млрд грн - средства государственного бюджета.
В Украине ввели 3 программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина: "Помощь работникам и ФЛП - 8000 грн", "Помощь работодателям, которые могут потерять доход из-за карантина" и "Одноразовая компенсация субъектам хозяйствования ЕСВ".
Подачу заявок на программу "Помощь работникам и ФЛП - 8000 грн" продлили до 31 декабря.
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