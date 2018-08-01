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среда, 01 августа 2018 14:58

На международном форуме будут решать вопрос украинской экономики

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На международном форуме будут решать вопрос украинской экономики
4 сентября в городе Крынице-Здруй в Польше начинает работу 28 Экономический ФорумФото:polradio.pl

4 сентября в городе Крынице-Здруй в Польше начинает работу 28 Экономический Форум.

Взглядами на экономическую, политическую и общественную ситуацию в мире делятся руководители правительств и парламентарии, представители крупнейших фирм, эксперты, представители науки, культуры и СМИ из более чем 60 стран. Об этом сообщается на официальной странице события.

В течение трех дней – с 4 по 6 сентября – участники форума будут искать ответы на наиболее важные вопросы в сферах безопасности макроэкономики, международной политики, бизнеса и управления, здравоохранения, новой экономики, инноваций и др, в том чисоі и вопрос развития украинской экономики.

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Экономический Форум в Крынице-Здруй является одной из крупнейших конференций в Центральной и Восточной Европе, который ежегодно собирает более 4 тыс. гостей из разных стран мира.

Гости и участники: Главы правительств и парламентов, министры и парламентарии, президенты крупнейших компаний, эксперты, представители ведущих общественных организаций, мира науки, культуры и медиа из более чем 60 стран обменяются мнениями относительно текущей политической, экономической и социальной ситуации в мире, странах ЕС, Польше и странах-партнерах.

Програма: три дні Форуму передбачають в цілому понад 100 панельних дискусій, виступів, обговорень та програмних блоків на теми співробітництва в соціальній, політичній та економічній сферах. Банкети, гала-концерти, інавгурації на нагородження.

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