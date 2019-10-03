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четверг, 03 октября 2019 21:10

На каком хобби можно заработать больше всего

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Больше всего украинцев зарабатывают на художественном творчестве и рукоделии - 32%. Каждый пятый музыкант получает доход от своего хобби. На танцах и спорте зарабатывают по 15% людей.

Меньше всего удается заработать рыбакам и охотникам. В то же время эти увлечения входят в тройку самых популярных среди украинцев, пишет olx.ua.

Автор: olx.ua
  Большинство вещей для своего хобби украинцы покупают в интернете.
Большинство вещей для своего хобби украинцы покупают в интернете.

На свое хобби больше всего денег тратят туристы. На инвентарь идет 1-3 тыс. грн в месяц. До 1 тыс. грн в месяц готовы отложить на свои увлечения коллекционеры, рыбаки и музыканты. Расходы не превышают 500 грн в месяц у тех, кто занимается танцами, художественным творчеством или чтением.

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В то же время большинство вещей для своего хобби украинцы покупают в интернете. Это как новый, так и подержанный товар. Рыбаки и охотники ищут инвентарь преимущественно в специализированных магазинах.

За первое полугодие 2019 года украинцы на покупки в Интернете потратили 11,7 млрд. грн. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек - 866 грн. Чаще всего покупают в онлайне технику и электронику, одежду, обувь, косметику, парфюмерию, книги, подарки и товары для хобби.

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Дата
03
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