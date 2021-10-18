На электростанциях почти в четыре раза меньше угля, чем планировалось

Антрацитовый уголь из США в порт Одессы 13 сентября 2017 года. Иллюстративное фото / Getty Images

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ в Украине 18 октября были 752,9 тыс тонн.

Эти запасы на 5,9% меньше, чем были 11 октября. Такие данные министерства энергетики Украины.

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Согласно утвержденному министерством плану, 18 октября на складах должно быть 2,896 млн тонн угля. Поэтому фактические запасы угля меньше плановых в 3,8 раза.

В понедельник, 18 октября, цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние семь лет. Фьючерсы на нефть марки WTI возросли до $ 83,40 за баррель. Это самый высокий показатель с октября 2014 года.