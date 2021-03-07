На Донбассе началось возобновление поставок газа

Началось восстановление поставок газа. Фото: Украинская правда

В Донецкой области начали возобновлять поставки газа на котельных КП "Донецктеплокоммунэнерго".

Уже запустили котельные в Славянске, Лимане, Волновахе, Краматорске и других населенных пунктах области, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

Всего уже восстановили подачу газа на 19 котельных.

714 жилых домов, 23 школы, 16 детских садов, 4 больницы, 106 других объектов остались без тепла в результате отключения от газа 59 котельных.

"Отключение было осуществлено ПАО "Донецкоблгаз" незаконно... К делу защиты интересов жителей присоединились и правоохранители. После неоднократных жалоб жителей области к полиции, правоохранителями были проведены следственные действия, после которых работниками КП "Донецктеплокоммунэнерго" были демонтированы незаконно установленные пломбы и - как следствие - прекращены незаконные действия Донецкоблгаза", - написал Кириленко.

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Из-за долга в более 1,5 млрд грн НАК "Нафтогаз" прекратил поставки газа на Донбасс.