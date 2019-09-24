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вторник, 24 сентября 2019 22:58

На что тратят деньги украинцы: данные

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На что тратят деньги украинцы: данные
В Госстатистике рассказали о расходах украинцев. Фото: Unkl

Расходы украинцев на продукты питания в текущем году по сравнению с прошлым выросли на 19,4%.

Как отмечается, во II квартале 2019 украинцы потратили на продукты питания и безалкогольные напитки 287,4 млрд грн, тогда как в IІ квартале 2018 - 240,7 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Также, выросли расходы украинцев на одежду и обувь - на 20,3%, до 33,7 млрд грн, на отдых и культуру - 22,4%, до 25,6 млрд грн.

Расходы украинцев на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за год выросли на 45,5%, на транспорт - на 14,3%, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья - на 15,9%.

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В 2020 ожидается экономический рост Украины на уровне 3,4%, а 2021-го - 3,8%. Такие прогнозы по росту ВВП Украины сделал Всемирный банк.

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