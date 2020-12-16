На что потратят средства от лицензий на азартные игры

Правительство планирует получить 7,4 млрд грн от платы за лицензии. Фото: unsplash

В 2021 году можно будет оформить лицензии на организацию и проведение азартных игр, а также на выпуск и проведение лотерей.

Соответствующее нововведение приняла Верховная Рада, проголосовав за государственный бюджет на 2021 год, сообщают в Центре анализа публичных финансов и публичного управления КSE.

От платы за них правительство планирует получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в специальный фонд госбюджета.

За эти средства планируют профинансировать:

1) развитие аэропортовой инфраструктуры - 1 млрд грн;

2) создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака. Всего на эту статью в бюджете предусмотрено 1,5 млрд грн. Из них 805 млн грн - средства от платы за лицензии.

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3) создание под Минкультом Фонда развития учреждений общегосударственного значения - 2 млрд грн;

4) субвенции местным бюджетам на создание центров культурных услуг - 300 млн грн;

5) субвенция местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономического развития. Общий размер субвенции - 6 млрд грн, из которых 3,3 млрд грн - за счет платы за лицензии на азартные игры.

В июле 2020-го Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Азартные игры позволили организовывать и проводить в казино, интернете, залах игровых автоматов.