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среда, 22 июля 2020 17:38

На что потратят 2 млрд грн из коронавирусного фонда

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На что потратят 2 млрд грн из коронавирусного фонда
Средства планируют направить на выполнение трех бюджетных программ. Фото: pixabay.com

Кабинет министров намерен выделить 2 млрд грн из специального фонда по борьбе с коронавирусом на сферу образования и науки. Средства планируют направить на выполнение 3 бюджетных программ.

Соответствующее протокольное поручение было дано на заседании правительства 22 июля.

Деньги из фонда выделят на обеспечение пожарной безопасности в учреждениях, поддержку приоритетных направлений научных исследований, улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников, сообщает "УНИАН".

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13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн. Более половины средств этого фонда направили на ремонт дорог.

Верховная Рада изъяла из фонда борьбы с коронавирусом 1,264 млрд грн. Полученные средства будут направлены на финансирование местных выборов. Их запланировали на 25 октября, сообщает сайт парламента.

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