На что обратить внимание при оформлении кредита онлайн

Штрафы и пеня для кредитов свыше 1 минимальной зарплаты не могут превышать половины суммы кредита. Фото: unsplash

Кредитный онлайн-договор имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный, поэтому украинцев призывают не пренебрегать своими обязательствами.

Об этом сообщают в НБУ.

"Невыполнение условий кредитного онлайн-договора может негативно повлиять на вашу кредитную историю и усложнить получение нового кредита. Кроме этого, финансовое учреждение может передать информацию о вас в коллекторскую компанию, представители которой будут звонить и писать с требованием вернуть долг", - объясняют в Нацбанке.

При оформлении кредитного онлайн-договора украинцам советуют:

- внимательно читать договор с финучреждением, обращать внимание на процентную ставку, комиссии, дополнительные платежи и штрафы в случае просрочки;

- выполнять обязательства по кредитному онлайн-договору;

- если финансовое учреждение нарушило права клиента, он имеет право обратиться в НБУ по номеру 0800505240.

Размер штрафов и пени по кредитам до 1 минимальной зарплаты не может превышать удвоенной суммы кредита, оформленного после 8 января 2021 года.

Штрафы и пеня для кредитов свыше 1 минимальной зарплаты не могут превышать половины суммы кредита. Однако эти ограничения не распространяются на другие платежи, подлежащие уплате за нарушение выполнения кредитных обязательств.

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"Если берете кредит больше минимальной зарплаты и сроком более месяца, то финучреждение должно предоставить не только договор, но и паспорт потребительского кредита", - говорится в сообщении.

При оформлении микрокредита украинцам советуют проверять регистрацию финансового учреждения, график платежей и условия начисления процентов.