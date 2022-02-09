На 27% выросли экспортные отправления Укрпочты. В какие страны украинцы чаще всего отправляют посылки

"Укрпочта" за 2021 год проработала и доставила в страны мира 4,7 млн кг экспортных отправлений. Фото: Украинская правда

"Укрпочта" увеличила объем экспортных отправлений на 27% в 2021 году. Чаще украинцы в прошлом году отправляли посылки в США, Британию, страны ЕС, Канаду, Австралию и Японию.

По предварительным данным, "Укрпочта" за 2021 год обработала и доставила в страны мира 4,7 млн ​​кг экспортных отправлений, сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании.

"Хотя 2021 год для международной почтовой логистики был очень сложным, потому что пассажирское авиасообщение, к сожалению, не восстановилось в достаточном объеме, в прошлом году "Укрпочта" смогла удержать рост экспорта и почти на треть увеличила доставку экспортных международных отправлений. Благодаря партнерам – авиакомпании Windrose Airlines продлили чартерную программу в США и отправили в аэропорт Нью-Йорка 96 чартерных грузовых прямых рейсов Киев-Нью-Йорк. Доставку на другие направления нам обеспечило партнерство с 15 пассажирскими авиалиниями", - отметила директор департамента международных операций компании Юлия Павленко.

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Также сообщается, что в рамках чартерной программы с авиакомпанией Windrose Airlines для "Укрпочты" выполняются рейсы в США на самолетах разной конфигурации, обеспечивающих поступление 70% экспортных отправлений без перезагрузки в транзитных аэропортах.

"Чартерная программа дополняет возможности транспортировки на пассажирских рейсах. У "Укрпочты" партнерство с ведущими авиакомпаниями, среди которых МАУ, Turkish Airlines, LOT, KLM, Lufthansa, AirBaltic", - добавили в компании.

Компания использует четыре аэропорта для отправки за границу посылок – Борисполь, Киев имени И. Сикорского, Львов имени Даниила Галицкого, Одесса. Они каждый день обеспечивают до 30 рейсов с экспортными отправлениями.

Уменьшение беспошлинного лимита до €100 привело к стремительному сокращению импортных отправлений в Украину, уменьшению доходов международных почтовых и международных экспресс-перевозчиков и активизации "серых" схем ввоза товаров через границу", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Верховная Рада 25 января приняла изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которые повышают лимит стоимости международных посылок. Теперь лимит стоимости международных посылок составит €150 для получения без уплаты налогов - НДС и пошлины.