На 14% вырос экспорт мебели украинского производителя

В столице прошел Киевский международный мебельный саммит. Мероприятие состоялось при поддержке ЕБРР в рамках инициативы ЕС #EU4Business. Событие объединило представителей мебельной промышленности, владельцев и топ-менеджеров, интерьерного сектора. К проекту присоединились эксперты из Грузии, Казахстана, Чехии, Польши, Германии, Италии, Испании и Украины. Мебельный саммит стал уникальной платформой для приобретения опыта, нетворкинга и В2В встреч с международными байерами.

Европейский банк реконструкции и развития совместно с ЕС поддерживает малый и средний бизнес в Украине. В рамках инициативы #EU4Business разработали специальную дорожную карту возможностей. Она учитывает всю нюансы сектора и дает четкое понимание, как выйти на международные рынки, где найти финансовые ресурсы и как развить навыки ведения бизнеса и улучшить деловой климат в стране.

"Мы разработали дорожную карту, чтобы классифицировать аналитику по рынку. Сделали план действий на три года, как именно улучшить отрасль. Какой имеется потенциалом и угрозы. Мы разработали карту вместе с итальянскими консультантами и презентовали на первом Международном мебельном саммите в мае прошлого года", - рассказывает Ольга Иванченко, координатор проектов группы по финансированию и развитию малого и среднего бизнеса ЕБРР.

За год инициатива успешно реализовала несколько проектов. В июне 2018 организовали поездку украинских мебельщиков в Израиль, как результат подписали договор с застройщиком на меблировку 3000 квартир в Израиле. В июле провели "Ритейл день" и в октябре "Дизайн день". В ноябре презентовали экспортный бренд Украины.

"Поскольку мы увидели замечательный результат нашей миссии в Израиль, мы решили сделать обратную миссию - и в феврале 2019 года привезли 15 израильских байеров в Украину. Для 70 украинских экспортеров мебели мы организовали 250 встреч. Прошло 3 месяца, и в настоящий момент активно ведутся переговоры, уже есть 10 согласований контрактов и даже пошли пробные поставки, первый контейнер стульев в Израиль. Это показывает, что наше взаимодействие с иностранной страной очень перспективно".

"Вместе с командой Центра информационной поддержки бизнеса в г. Ровно была создана школа управления мебельным бизнесом. Сейчас она уже функционирует самостоятельно. В рамках инициативы ЕС EU4Business и при содействии ЕБРР разработали экспортную стратегию для мебельных компаний - это информационная поддержка, обучение для улучшения операционной эффективности и деятельности на внешнем рынке.

"Мы параллельно работаем и над оптимизацией производственного процесса, и над обучением, и над выходом на экспортные рынки. Бизнесу нужная трансформация. А это возможно именно через обучение. В настоящий момент большой плюс, что появилось много молодых предпринимателей, которые действительно хотят улучшений и они готовы к изменениям. Мы видим это благодаря школе управления мебельным бизнесом, благодаря грантовым программам и благодаря участию в разных специализированных мероприятиях".

За прошлый год при поддержке ЕБРР в рамках инициативы EU4Business проведено 170 мероприятий. В этом году на саммит пришли больше 400 владельцев и директоров мебельного и дверного бизнеса. В первой части мероприятия эксперты делились знаниями, необходимыми для экспорта. Во второй состоялись В2В встречи с 20 иностранными байерами.

По словам президента Украинской ассоциации мебельщиков Владимира Патиса, украинский производитель сильный в индивидуальных, а не серийных работах. Это направление следует развивать путем привлечения новых технологий, тесного сотрудничества с дизайнерами и введением маркетинговых стратегий. Наибольший спрос для экспорта имеет украинская мебель из дерева и плит. Сектор мягкой мебели стремительно развивается.

В Украине около 5 540 мебельных компаний. Из них только 30 компаний относятся к большому бизнесу с количеством работников 350 и выше, остальные - микро-, малый и средний бизнес. По статистике Украина занимает 41 место в мире по уровню экспорта в сфере мебельного производства. 60-70% продукции в стране отечественного производства, прирост экспорта за прошлый год составляет 14%. Украина поставляет мебель в 90 стран мира.