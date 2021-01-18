На 1 вакансию претендуют 11 безработных

Средняя заработная плата составляет 7592 грн. Фото: pexels.com

В январе текущего года в Украине насчитывается 477 тыс. зарегистрированных безработных. В то же время, количество предложенных вакансий - 43 тыс.

Больше всего предложений работы насчитывается на предприятиях перерабатывающей промышленности - 18%, оптовой и розничной торговли - 14% и транспорте - 11%, сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

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Среди них:

- 22% - квалифицированные работники с инструментом: швея, электромонтер, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, каменщик, маляр, монтер пути;

- 15% - рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования машин: водитель троллейбуса, трамвая, оператор заправочных станций, тракторист;

- 15% - профессионалов: провизор, специалист госслужбы, учитель, воспитатель;

- 12% - работники сферы торговли и услуг: продавец, повар, охранник, полицейский.

Средняя заработная плата по таким вакансиям составляет 7592 грн. Однако в сферах авиационного транспорта, ИТ, финансовой и страховой деятельности, телекоммуникаций есть предложения работы с более высокими зарплатами.

С 1 января 2021-го минимальная зарплата выросла на 27% по сравнению с 2020 годом - с 3802 грн до 4830 грн.