Мыло вместо путевок: что покупали украинцы летом через интернет

Гораздо чаще стали покупать товары для отдыха на природе. Фото: pixabay.com

Вместо путевок и билетов украинцы в интернете покупали велосипеды, а доставка продукции перестала быть столь востребованной.

Гораздо чаще стали покупать товары для отдыха на природе: складные стулья, палатки, рыболовные снасти, садовые столы, гамаки. Почти в 4 раза вырос спрос на скейтборды и роллерсерфы. Реже стали заказывать портативные колонки, наушники, дорожные сумки и рюкзаки.

Технику покупают меньше. Преимущественно заказывают смарт-часы и фитнес-браслеты, пишет "Сегодня".

С началом свадебного сезона в интернете заказывают воздушные шары и композиции из них. Количество таких заказов возросло, а свадебные аксессуары наоборот стали покупать реже.

Руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко говорит, что в июне-июле 2020 года наибольший интерес у пользователей вызвали автозапчасти и мобильные телефоны. На велотовары предложение выросло на 47%, а спрос - на 69%.

"На билеты спрос был на 81% меньше, чем прошлым летом. Интерес пользователей некритично уменьшился к некоторым маркам автомобиля", - объясняет Сыроватко.

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Специалисты платформы авторских товаров Crafta.ua отмечают, что спрос на изделия украинских мастеров вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Топ популярных изделий возглавляют аксессуары: браслеты и кулоны, кожаные кошельки и пояса, тканевые маски для лица.

"Этим летом вырос спрос на авторские товары для дома и мыло ручной работы. Скорее всего, люди стали больше проводить времени дома, поэтому стараются создать уютную атмосферу - выбирают оригинальные кашпо для цветов, флорариумы, настенные панно и ароматизированные свечи в бетоне", - рассказывает руководитель платформы авторских товаров Crafta.ua Ольга Костюк.

Относительно популярных услуг, то чаще всего специалистов нанимали, чтобы отремонтировать стиральные и посудомоечные машины, микроволновые печи, пылесосы и холодильники. Самая популярная услуга - установка кондиционеров - 3,4 тыс.заказов за первые два летних месяца.

У мастеров по установке и ремонту дверей за июнь и июль было заказов на 14% больше, чем в прошлом году. Рост спроса связан со стартом строительного сезона, который должен был начаться весной, но опоздал из-за карантина. Средний чек за их услуги не изменился - 1270 грн.

После ослабления карантина и запуска общественного транспорта спрос на услуги доставки просел на 30%. Однако средний чек, как и раньше, на 28% выше, чем за аналогичный период прошлого года - 156 грн.

Заказы на уборку квартир просели на 44%, а услуги химчистки - на 27%.

Во время карантина украинцы активно покупали товары в интернете и заказывали их доставку на дом. С начала весны приобрели более 1,73 тыс. товаров.